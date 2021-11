Maltempo, famiglie rimangono isolate a causa del fango: via a gara di solidarietà

Erano rimasti bloccati in casa a causa di un'enorme quantità di fango e altro materiale trascinati da un torrente in piena a causa del maltempo di ieri notte: vengono "liberati" grazie ad una bella collaborazione pubblico-privato.

A ricostruire la vicenda è, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Favara Antonio Palumbo. "Questa mattina - spiega - il consigliere comunale del Partito Democratico Salvatore Bellavia ci ha avvisato della situazione di grave disagio in cui tre famiglie (una delle quali con un disabile) stavano vivendo in contrada San Benedetto. Dopo le forti piogge di questa notte erano infatti rimasti isolati a causa del fango e del materiale trasportato da un torrente. Ci siamo immediatamente attivati per trovare una soluzione rapidamente applicabile e abbiamo coinvolto il consigliere comunale Dc Rino Castronovo, il quale ha ottenuto l'intervento - a titolo gratuito - dell'azienda di Calogero Crapanzano".

La ditta, con i suoi operai e con i mezzi meccanici, ha liberato velocemente un ponticello che era stato letteralmente coperto dal fango, rendendo quindi nuovamente accessibile l'area in cui vivevano le tre famiglie.