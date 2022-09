Evade dai domiciliari con un paio di forbici nascosto nelle mutande: condannato

Dieci mesi di reclusione per le accuse di evasione dagli arresti domiciliari e porto ingiustificato di arma bianca dalla propria abitazione. Sono stati inflitti dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, nei confronti di Alessandro Caramanno, 44 anni, di Favara.

La denuncia nei suoi confronti era scattata il 31 agosto scorso. Caramanno, che ha nominato come difensore l'avvocato Daniele Re, era stato sorpreso in giro nonostante dovesse restare all'interno di una comunità dove era in detenzione domiciliare per una precedente condanna e dalla quale era autorizzato ad allontanarsi solo per un periodo limitato durante il giorno.

I carabinieri, nel corso di un controllo, lo identificarono e denunciarono anche per l'accusa di porto ingiusticato di arma bianca: nascosto nell'elastico degli slip, gli fu, infatti, trovato un paio di forbici con lama di acciaio.