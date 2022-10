“Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse”, deve scontare la pena: arrestato

“Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse”. E’ per questo reato che un imprenditore cinquantaquattrenne di Favara è stato condannato, dal tribunale di Agrigento il 21 febbraio del 2019. E proprio per questo reato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Sorveglianza, è stato arrestato e posto ai domiciliari: dovrà scontare, infatti, la pena di quattro mesi di reclusione.