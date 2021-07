"In giro con moglie e figli e 20 grammi di cocaina nelle mutande", 41enne si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Notte di rastrellamenti per i carabinieri che hanno anche ritirato tre patenti di guida per ebbrezza, segnalato un ventiduenne alla Prefettura perché trovato in possesso di una dose di coca e pizzicato un uomo che guidava nonostante la licenza gli fosse stata revocata da 8 anni

Nascondeva 20 grammi di cocaina nelle mutande, mentre era in macchina con moglie e figli di 7 e 10 anni. Quando è stato fermato dai carabinieri s’è subito manifestato nervoso. Un atteggiamento che non è passato inosservato, specie perché quella era una loro “vecchia conoscenza”, ai militari dell’Arma che hanno deciso di perquisirlo. Il quarantunenne è però subito dato in escandescenze e un carabiniere è anche rimasto contuso, due i giorni di prognosi diagnosticati in ospedale.

Il favarese, già noto appunto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa dell’udienza di convalida, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto ai domiciliari. E’ stata una notte, quella fra venerdì e ieri, di rastrellamenti – da parte dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento che sono stati coadiuvati dai colleghi della tenenza cittadina – nei principali punti nevralgici della città.

Oltre all’arresto e alla segnalazione di un ventiduenne alla Prefettura, perché trovato in possesso di una dose di cocaina, i carabinieri hanno ritirato tre patenti di guida ad altrettanti ubriachi. Uno, con un tasso di 1,09, è stato denunciato alla Procura. Le altre due patenti sono state ritirate a scooteristi, uno dei quali minorenne e sono stati pure chiamati i genitori per affidar loro il mezzo. Durante la raffica di controlli, è stato pizzicato anche un favarese che guidava senza patente. Gli era stata revocata da otto anni, ma di fatto se ne è infischiato. Essendo risultato recidivo alla guida senza patente è stato deferito.