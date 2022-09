Sorpreso a cedere tre dosi di cocaina, indagato trentenne

Sorpreso a cedere tre dosi di cocaina rischia adesso di finire a processo: il pubblico ministero della procura di Agrigento, Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini al favarese Rosario Domante.

L'accusa nei suoi confronti, per un episodio che sarebbe avvenuto il 9 febbraio dell'anno scorso, in particolare, è quella di avere ceduto due involucri termosaldati del peso complessivo di 0,7 grammi contenenti oltre tre dosi singole di cocaina.

Con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il difensore - l'avvocato Salvatore Cusumano - avrà venti giorni di tempo per provare a convincere la procura a non chiedere il rinvio a giudizio presentando un'istanza per l'interrogatorio di Domante, consegnando memorie e documenti o sollecitando ulteriori atti di indagine. Il passaggio successivo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare.

Il procedimento scaturisce dagli sviluppi investigativi di altre indagini in cui il trentenne favarese è rimasto coinvolto, sempre in materia di droga.

Di recente, ad esempio, la procura ha tirato le somme di un'indagine e ha chiesto 14 rinvii a giudizio, fra cui quello di Domante, nell'ambito di un presunto traffico di droga che sarebbe stato messo in piedi sull'asse Canicattì-Campobello-Licata.

Non solo un giro di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi veniva smerciata soprattutto a Canicattì, ma pure un giro di riciclaggio di auto. L'indagine risale al 2019 ed è stata svolta sul campo dai poliziotti del commissariato e della squadra mobile.

Gli episodi di cessione di cocaina sarebbero avvenuti fra Canicattì, Licata e Campobello. I poliziotti hanno portato avanti un'indagine tradizionale con pedinamenti e intercettazione. Fra i fatti "satellite" contestati, ci sono tre ipotesi di riciclaggio legate ad una Fiat Panda che sono stati accertati casualmente nell'ambito delle indagini sul giro di droga.