Dimissioni protocollate: Anna Alba non è più sindaco di Favara

Le dimissioni sono state protocollate. Anna Alba non è più sindaco di Favara. La comunicazione è stata data dal segretario generale Simona Maria Nicastro al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, al presidente del consiglio comunale, alla Questura, alla tenenza dei carabinieri di Favara e all'organismo straordinariario di liquidazione del Comune di Favara.

Adesso dovranno decorrere 20 giorni prima che le dimissioni divengano irrevocabili. Ne seguirà lo scioglimento della giunta e l'arrivo del commissario regionale.

Alba, durante l'annuncio delle dimissioni fatto sui social, s'era detta "il capro ispiatorio dell’odio della comunità favarese" nonostante i risultati raggiunti in questi anni.

"Arriverà un commissario sicuramente molto più capace della politica che riuscirà a risolvere i problemi storici di questa comunità - aveva spiegato ieri -. Credevo di poter concludere serenamente questo mandato, ho amato Favara ho cercato veramente di attuare tutti gli indirizzi per il risanamento dell ente, ma purtroppo non è stato abbastanza. Purtroppo sì arriva ad un punto in cui è necessario fare i conti anche con la propria vita è la propria serenità personale e familiare. É stata una missione ardua piena di oneri ma soprattutto orgogliosa di essere stata una donna capace di affrontare fino ad oggi i problemi di una comunità così complessa. Onorata di essere stata la prima donna sindaco".