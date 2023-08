"Un canestro per Davide", via a raccolta fondi per ricordare una giovane promessa del basket

"Un canestro per Davide". E' questo il nome della raccolta fondi avviata dal fratello Marco Licata, per ricordare il dodicenne morto a Favara a causa di un malore mentre giocava a basket a fine marzo.

Un progetto nato con l'idea di creare un spazio dedicato a questo sporto anche a Favara. "Oggi - si legge nel testo della petizione - sono qui per chiedere un aiuto, un contributo o semplicemente un gesto generoso per far sì che Davide venga ricordato in grande. Vogliamo creare un campo da basket aperto a tutti: bambini,ragazzi e adulti, tutti liberi di giocare in sicurezza. Aiutateci anche ad installare più defibrillatori possibili (assenti quel 21 marzo). Fatelo per Davide. Grazie a tutti, saremo grati anche senza donazioni, ma con una semplice condivisione per fare arrivare la raccolta fondi a tutti".

A rilanciare la petizione sui social è stato anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. "Sosteniamo questa raccolta fondi, affinchè i sogni di Davide continuino a vivere nel cuore di tanti ragazzi - scrive -. Nelle settimane scorse, insieme all'assessore Emanuele Schembri, ho già incontrato la famiglia e abbiamo individuato insieme un'area in cui la struttura potrà essere realizzata, mettendo a disposizione dei nostri giovani una parte di città oggi non destinata a questo scopo".

Per partecipare basta cliccare su questo link: https://gofund.me/3fd3c472