Crolla palazzina disabitata nel centro storico, tanta paura ma nessun ferito

Una palazzina disabitata è crollata questa sera in via Pirandello, a Favara. L'episodio non ha provocato nè danni nè feriti anche perchè la zona circostante era deserta visto che, da circa un mese, è in vigore un’ordinanza di chiusura al traffico emessa dal sindaco Anna Alba.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.