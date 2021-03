Sorseggiavano aperitivi al bar dopo le ore 18, chiuso il locale e multe per 4.500 euro

Al titolare dell'attività, i carabinieri hanno contestato anche la mancanza di adeguata segnaletica per indicare - sempre per effetto delle prescrizioni anti-Covid - il numero massimo di persone che potevano essere presenti

Sorseggiavano aperitivi e cocktail, all'interno di un bar del centro di Favara, dopo le ore 18. Una dozzina di clienti dell'attività commerciale sono stati sanzionati. Multe anche al titolare del locale che dovrà tenere abbassata la saracinesca per i prossimi 5 giorni. Ad effettuare i controlli, per garantire il pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono stati i carabinieri della tenenza di Favara, che è coordinata dal comando compagnia di Agrigento.

I militari dell'Arma hanno appurato - facendo scattare il controllo dopo aver notato, dopo le ore 18, insolito movimento all'interno del bar - che c'erano tanti clienti, seduti ai tavoli, che, quasi come se nulla fosse, stavano appundo sorseggiando cocktail vari. Tutti sono stati subito bloccati, identificati e sanzionati.

Due le sanzioni amministrative contestate al titolare del locale: la somministrazione al banco dopo le ore 18 e la mancanza di adeguata segnaletica per indicare - sempre per effetto delle prescrizioni anti-Covid - il numero massimo di persone che potevano essere presenti all'interno dell'attività. Complessivamente, i carabinieri hanno elevato sanzioni per ben 4.500 euro.