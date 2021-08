Niente internet e problemi al segnale dei cellulari: giornata di passione a Favara

In diverse zone della città la connessione da rete fissa era impossibile, disagi per chi sta ancora lavorando nell'ultimo week end prima di Ferragosto

Disagi in diverse zone di Favara dalle 14 di oggi a causa di un diffuso problema con la connessione internet.

Molti cittadini, infatti, hanno segnalato difficoltà ad accedere alla linea di casa per problemi di natura tecnica che perdurano ormai da diverse ore. Ad essere "morta", comunque, non è solo la linea fissa, ma anche quella cellulare: alcuni operatori infatti non garantiscono nemmeno il 3g, con disagi immaginabili soprattutto a chi sta ancora lavorando in questo ultimo week end prima di ferragosto.

Al momento nessuna notizia ufficiale è stata diramata dagli operatori di telefonia sul guasto che sembra destinato a perdurare ancora per alcune ore.