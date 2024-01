"Coltivava droga sul terrazzo durante il lockdown": condannato 58enne

Sei mesi e venti giorni di reclusione per Giuseppe Stagno, il cinquantottenne favarese arrestato il 23 aprile del 2020 dai carabinieri che lo avevano sorpreso con trentadue piantine di cannabis in casa e tutte le attrezzature per la coltivazione.

La sentenza, al termine del processo con rito abbreviato, è stata inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Giuseppa Zampino.

Stagno, che in passato era stato condannato anche per droga, era stato arrestato durante il lockdown in piena emergenza Covid.

I carabinieri, al termine di un’operazione mirata, erano andati a perquisirgli l’abitazione. In un terrazzino, adibito a serra, c'erano le piantine, le lampade con pannelli in alluminio e un termometro digitale.

La difesa, affidata all'avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto il giudizio alternativo che ha consentito di ridurre la pena di un terzo. Tuttavia la condanna decisa dal giudice è superiore di venti giorni rispetto alla richiesta del pubblico ministero Elenia Manno.