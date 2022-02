Coltelli a serramanico e tirapugni in macchina: denunciato operaio di 22 anni

FAVARA. Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ per questa ipotesi di reato che un operaio, già noto alle forze dell’ordine, di 22 anni è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il giovane è incappato, durante le ore serali, in un controllo allestito dai carabinieri della tenenza di Favara lungo corso Vittorio Veneto.

Avrebbe dovuto essere, di fatto, un ordinario controllo stradale. Ma i carabinieri dopo aver fermato quell’autovettura si sono subito insospettiti nel vedere lo strano atteggiamento del giovane. E’ scattata la perquisizione e i dubbi sono diventati realtà. Il ventiduenne è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di un tirapugni in metallo. Oggetti che, naturalmente, avrebbero potuto far male. Anzi più che male, se solo fossero stati utilizzati. Il giovane – stando a quanto è filtrato ieri – non avrebbe saputo dare nessuna spiegazione, né giustificazione sul possesso delle armi bianche, né del tirapugni in metallo. Né è risultato essere chiaro da dove effettivamente provenisse, né dove si stesse recando. I coltelli a serramanico, così come il tirapugni in metallo, sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri della tenenza di Favara che sono coordinati dal comando compagnia dell’Arma di Agrigento. I militari, anche ieri, stavano cercando di capire – ma non sarà affatto semplice – dove il ventiduenne, già noto appunto alle forze dell’ordine, si stesse recando o da dove, con quei coltellacci e il tirapugni, stesse tornando. Un “dettaglio” che però, verosimilmente, rimarrà sempre un mistero.