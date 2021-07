Tre coltellate a 57enne, l'uomo finisce al pronto soccorso: aperta un'inchiesta

Problemi di confine? O screzi mai veramente risolti? Spetterà all'inchiesta della polizia di Stato chiarire cosa ci sia dietro l'accoltellamento di un cinquantasettenne di Favara. Un uomo che è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento con ferite di arma da taglio: tre coltellate per la precisione. E l'uomo ha riferito d'aver avuto una lite, per futili motivi, con un suo conoscente.

Da contrada Consolida, l'Sos è rimbalzato alla sala operativa della polizia. Il personale sanitario ha infatti il dovere di avvisare le forze dell'ordine quando in ospedale arrivano feriti di questo genere. Al presidio ospedaliero si sono subito precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, non appena è stato possibile, hanno sentito il cinquantasettenne favarese accoltellato. Il ferito ha ricostruito che la lite si è verificata in contrada Picchiari, in territorio di Favara e che sarebbe divampata, appunto, "per futili motivi". I poliziotti hanno avvisato l'autorità giudiziaria e hanno avviato, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura, le indagini. Servirà del tempo per mettere dei punti fermi e non è escluso che tanto la vittima dell'accoltellamento quanto il suo conoscente, ossia colui che - secondo l'accusa - ha sferrato le tre coltellate, possano venire ascoltati nelle prossime ore in Questura. Al cinquantasettenne ferito, i medici - dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e dopo averlo medicato - hanno diagnosticato una prognosi di circa 15 giorni, salvo complicazioni. Il favarese è stato, infatti, già dimesso dall'ospedale "San Giovanni di Dio". Colui che ha sferrato le tre coltellate è stato già identificato e la sua posizione risulta essere al vaglio di investigatori e inquirenti. Certo è comunque che in contrada Picchiari a Favara s'è rischiato una tragedia.