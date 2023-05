Litiga con il suocero e gli sferra una coltellata: 54enne in pronto soccorso, aggressore bloccato dai carabinieri

Genero accoltella suocero per dissidi familiari. E' accaduto in un'abitazione di via Bivona a Favara dove un 54enne è rimasto ferito ad un braccio. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Favara che hanno subito individuato l'autore: il genero.

Pare che fra i due, subito dopo pranzo, si sia innescato un diverbio, forse l'ennesimo. Ed è a margine della lite che il giovane ha sferrato una coltellata, colpendolo ad un braccio, contro il suocero. La posizione del presunto aggressore è, al momento, al vaglio dei militari dell'Arma di Favara e del sostituto procuratore di turno di Agrigento.

I carabinieri della tenenza di Favara stanno sentendo, in questi minuti, la vittima che non starebbe confermando, né smentendo nulla.