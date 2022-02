Al volante dell'auto con patente revocata e con cocaina e hashish: denunciato disoccupato

In macchina, al cui volante non avrebbe potuto assolutamente mettersi perché la patente di guida gli era stata revocata, i carabinieri gli hanno trovato quattro grammi di cocaina, suddivisa in tre dosi; due grammi di hashish, anch’esso diviso in dosi e 10 grammi di mannitolo (che è la sostanza utilizzata per “tagliare” lo stupefacente). Ha 36 anni, ed è una “vecchia conoscenza” dei militari dell’Arma, il favarese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e guida con patente revocata.

Il trentaseienne, che quasi certamente veniva tenuto d’occhio dai carabinieri della tenenza di Favara che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, è incappato in un posto di controllo di una pattuglia in via Bruccoleri a Favara. In quanto noto alle forze dell’ordine e poiché mostrava un particolare nervosismo, i carabinieri hanno subito optato per una perquisizione dell’auto che il disoccupato, appunto senza nessun titolo, stava guidando. Non sono serviti molti sforzi, da parte dei carabinieri, e subito le dosi di cocaina prima e di hashish dopo sono saltate fuori. Ritrovati, e naturalmente sequestrati, anche quei dieci grammi di mannitolo. Tutta la “roba” è stata appunto posta sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà sottoposta alle necessarie, indispensabili, analisi di laboratorio. A carico del trentaseienne favarese è stata, invece, formalizzata la doppia denuncia alla Procura della Repubblica. I controlli antidroga, da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento, vanno avanti quotidianamente e, sistematicamente, producono l’effetto sperato, ossia riuscire ad intercettare chi è in possesso – o quale consumatore o quale pusher – la droga. Si tratta, quasi sempre, per la maggior parte, di cocaina e hashish.