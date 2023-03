Favara si conferma centro nevralgico di spaccio: i retroscena dell'inchiesta antidroga dei carabinieri di Caltanissetta

"Commesso a Favara". Con sistematicità, nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che, all'alba di ieri, hanno fatto scattare 15 arresti, torna, quale luogo di commissione del reato, "Favara". Perché proprio Favara sarebbe stata - stando a quanto emerge dall'inchiesta - una delle realtà (non la sola naturalmente ndr.) di approvvigionamento della "roba": cocaina ed hashish in particolar modo. Non grosse quantità, ma Favara si è confermata - anche secondo quanto portato alla luce da quest'ultima inchiesta - centro nevralgico di spaccio. Fra i presunti rifornitori del gruppo vi sarebbe stato il sessantenne Luca Calogero Lauricella. Fra i capi d'accusa contestati, scrive il gip del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello: "Luca Calogero Lauricella, Gino Gueli e Fabrizio Filippo Aiello hanno partecipato, rifornendo con continuità di sostanza stupefacente, il sodalizio criminale".

Gli agrigentini finiti in carcere sono: Luca Calogero Lauricella, 60 anni, di Favara; Antonio Puma, 42 anni, di Favara; Paolo Bellino, 22 anni, di Casteltermini; Francesco Di Bernardo, 46 anni, di Casteltermini; Calogero Grimaldi, 31 anni, di Casteltermini e Rosario Lo Re (detto Dario), 42 anni, di Casteltermini.

Gli altri destinatari della misura cautelare in carcere sono invece: Antonio Maniscalco, 49 anni, di Caltanissetta; Federico Lo Manto, 46 anni, di Mussomeli; Calogero Giuseppe Malta, 47 anni, di San Cataldo; Antonella Alotta, 32 anni, di Mussomeli; Gino Gueli, 34 anni, di Aci Castello; Fabrizio Filippo Aiello, 42 anni, di Misterbianco; Eros Doria, 38 anni, di Caltanissetta; Antonino Lattuca, 41 anni, di Campofranco. Ai domiciliari è stato posto invece Ahmed Atia, 29 anni, residente a Mussomeli.

Intanto, nelle ultime ore, il giudice per le indagini preliminari Graziella Luparello ha fissato gli interrogatori degli arrestati che inizieranno domani. Uno degli ultimi arrestati, nella giornata di ieri, è stato Fabrizio Filippo Aiello di Misterbianco. Il quarantaduenne non era stato trovato dai carabinieri al momento della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma poco dopo, accompagnato dal suo legale di fiducia: l'avvocato Gaspare Lombardo, si è presentato in caserma.