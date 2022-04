"Attenzioni morbose ad una casalinga", gip: divieto di avvicinamento per operaio

Non potrà più avvicinarsi né all’abitazione, né ai luoghi frequentati dalla donna. E meno che mai alla stessa casalinga quarantottenne. La misura cautelare del divieto di avvicinamento, siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura, è stata notificata, nelle scorse ore, dai carabinieri della tenenza di Favara all’operaio favarese, pure lui di 48 anni e già noto alle forze dell’ordine.

Una misura cautelare che è scaturita dalla denuncia-querela, formalizzata lo scorso 11 marzo, dalla donna. L’uomo, a quanto pare, avrebbe perseguitato – e pure da un po’ di tempo, tant’è che la casalinga ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari dell’Arma – la concittadina. Un comportamento inquietante, oltre che fastidioso, per la donna-vittima delle continue attenzioni, tant’è che – come primo passo – il gip del tribunale di Agrigento ha firmato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Non è chiaro – non è stato ufficializzato – se fra i due, come sembrerebbe probabile, vi sia stata o meno una storia d’amore. Certo è che l’uomo non sarebbe riuscito a stare distante dalla sua coetanea. Verosimilmente potrebbe essersi invaghito e non sarebbe riuscito a stare distante dalla casalinga che invece non ne ha voluto sapere di lui. Attenzioni e avvicinamenti si sarebbero così fatti morbosi, tant’è che la casalinga ha deciso di bussare alla porta della caserma dell’Arma. I militari hanno raccolto la denuncia-querela e, coordinati dal comando compagnia dei carabinieri di Agrigento, hanno avviato subito la ricostruzione degli episodi di tormento alla casalinga. Episodi che hanno determinato il giudice per le indagini preliminari a stabilire che vi siano tutte le condizioni affinché l’operaio quarantottenne non si avvicini più alla concittadina. In caso contrario, naturalmente, il favarese rischia una denuncia per inosservanza dell’ordinanza del giudice e, di fatto, un aggravamento della misura cautelare. Appare scontato, come sempre avviene in questi casi, che i carabinieri di Favara monitoreranno l’operaio e il suo comportamento.