Concorda l'acquisto di alcuni scooter e denuncia che la firma sull'assegno era falsa, non fu calunnia: assolto 51enne

Assoluzione perché il fatto non sussiste: questa la sentenza del giudice monocratico di Agrigento, Manfredi Coffari, nei confronti del favarese Giuseppe Alaimo, 51 anni, finito a processo per l'accusa di calunnia.

La vicenda risale a cinque anni fa. Alaimo, secondo la ricostruzione dei fatti, dopo avere concordato con il collaboratore di una società romana che distribuisce scooter cinesi in tutta Italia, l'acquisto di un numero imprecisato di ciclomotori, avrebbe emesso un assegno in suo favore, dell'importo di 5mila euro, a garanzia dell'operazione.

Alaimo, il 31 ottobre del 2018, si presentò alla tenenza dei carabinieri di Favara e denunciò che la firma apposta sull'assegno era stata falsificata. La circostanza, nei mesi successivi, lo fece finire sotto indagine per l'accusa di calunnia in quanto - secondo l'ipotesi della procura - lo avrebbe accusato, sapendolo innocente, del reato di falso in scrittura privata che, peraltro, è stato poi depenalizzato.

I difensori, gli avvocati Davide Casà e Federico Lentini, hanno sostenuto l'insussistenza del reato e il giudice gli ha dato ragione.