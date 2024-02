Scoppia l'incendio in un'abitazione di Favara: accorrono pompieri e carabinieri

S'è rischiato grosso. Ma, per fortuna, non ci sono stati feriti, né intossicati. E i danni sono stati limitati alla sola abitazione dove è scoppiato l'incendio.

Momenti di caos, nella tarda serata di ieri, in via Dei Mille a Favara dove, all'improvviso, è divampato un incendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale tenenza. Per primissima cosa, i soccorritori si sono sincerati sulla presenza di persone all'interno dell'abitazione. Avuto esito negativo, le operazioni di spegnimento hanno preso il via senza alcuna ansia.

I militari dell'Arma hanno, intanto, accertato che l'abitazione era, ed è, di proprietà di un sessantunenne favarese che, per fortuna, non si trovava in casa nel momento in cui le fiamme hanno iniziato a devastare ogni cosa. I danni sono ancora in corso di quantificazione e sembrerebbero essere importanti. Le cause della scintilla iniziale non sono ancora chiare, ma sembrerebbero essere accidentali.