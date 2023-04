Incendiata casa disabitata e alcune palme: super lavoro per i vigili del fuoco

Non ci sono dubbi sul fatto che l'incendio sia stato di natura dolosa. E questo perché i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento quando sono intervenuti in via Luigi Capuana, a Favara, hanno trovato forzata la porta d'ingresso dell'abitazione. Una residenza disabitata che è stata data alle fiamme. I pompieri sono rimasti al lavoro, cercando di circoscrivere prima e spegnere dopo il rogo, per oltre due ore. Inevitabili però i danni all'abitazione.

Appena 24 ore prima, i pompieri erano intervenuti in via piazza Lando Conti dove sono state incendiate alcune palme. Non ci sono certezze investigativa al riguardo, ma non si può categoricamente escludere che dietro i due episodi possa anche esservi la stessa mano.