Brucia l'auto di una casalinga, cause non chiare: avviate indagini

Le cause non sono chiare. Tutte le ipotesi investigative, ieri, risultavano essere ancora aperte. E ad indagare – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento - sono i carabinieri della tenenza di Favara. In via Giosuè Carducci però, laddove era stata lasciata posteggiata, però è andata a fuoco una Fiat Seicento di proprietà di una casalinga cinquantenne. Fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, di fatto, hanno cercato di salvare il salvabile. In via Carducci anche i carabinieri della tenenza di Favara che hanno subito, non appena i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme, avviato le perlustrazioni e gli accertamenti indirizzati a mettere dei punti fermi e a chiarire cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale. Le cause del rogo, ieri, appunto, risultavano essere “ancora in corso d’accertamento” e i danni non erano stati ancora quantificati nell’esatto ammontare.

I militari dell’Arma hanno appurato, ed è stato il primo passaggio investigativo, che sull’area dove si è sviluppato l’incendio auto non risultano esserci impianti di video sorveglianza, né pubblici e nemmeno privati. Favara – ed è emerso già in altre occasioni – è, per la maggior parte, priva di impianti di video sorveglianza.