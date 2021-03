"Bloccato mentre cede cocaina in strada", arresti domiciliari per 57enne

Arresto convalidato e domiciliari, senza l'applicazione del braccialetto elettronico. Questa la decisione del gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, nei confronti di Calogero Luca Lauricella, 57 anni, bloccato martedì dai carabinieri mentre cedeva, in una strada di Favara, un involucro - contenente 5 grammi di cocaina - ad un 44enne di Cammarata.

Scattata la perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato altri 200 grammi della stessa droga, materiale per il confezionamento e 5 mila euro, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. Il 57enne, che ha alle spalle vecchi precedenti per droga, su disposizione del sostituto procuratore di turno Gianluca Caputo - in attesa dell'udienza di convalida - era stato posto agli arresti domiciliari. Lo stesso pm aveva poi chiesto l'applicazione della custodia in carcere.

Il giudice, al termine dell'interrogatorio nel quale è stato assistito dall'avvocato Giuseppe Barba, ha disposto i domiciliari.