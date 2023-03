L'inchiesta sulla morte del piccolo Davide, acquisiti documenti e sentite più persone "informate sui fatti"

Sono state sentite, praticamente per l'intera giornata, più persone e, attraverso i carabinieri della tenenza di Favara, sono stati acquisiti incartamenti diversi, partendo dai certificati di sana costituzione e idoneità all'attività agonistica di Davide Licata: il dodicenne che è morto mentre stava giocando a basket. La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella e il pm Giulia Sbocchia, sta coordinando l'inchiesta sulla tragedia registratasi nella palestra della scuola "Guarino" di via Capitano Basile. L'attenzione è, di fatto, massima e seguiranno giorni e giorni di approfondimento ed analisi su quanto è accaduto. Certo, ma non ancora disposta, l'autopsia sulla salma del piccolo che verrà fatta comunque a brevissimo.

Non ci sono ancora titoli di reato ipotizzati, né eventuali iscritti nel registro degli indagati. Questa è, del resto, la fase - delicatissima - dell'acquisizione di documentazione e testimonianze. Proprio per quanto riguarda l'audizione di "persone informate sui fatti" - nonostante il riserbo investigativo sia categorico - i pm, anche domani, continueranno a sentire familiari, responsabili sportivi e, inevitabilmente, qualche medico. Pare che il ragazzo, la scorsa settimana, fosse stato male e non fosse andato per un po' agli allenamenti. Fondamentale, naturalmente, fare chiarezza massima su ogni aspetto.