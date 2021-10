Amministrative a Favara, l'Udc ringrazia per il grande risultato raggiunto dalla lista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ieri pomeriggio il Coordinatore regionale dell'UDC Sicilia e Responsabile Nazionale agli Enti Locali, on. Decio Terrana, insieme al Coordinatore UDC di Favara, avv. Valerio Di Miceli, hanno riunito i consiglieri eletti Mariano Lombardo e Massimo Milazzo, i candidati e gli amici per ringraziarli del grande risultato raggiunto dalla lista e dell’impegno personale di ciascuno di loro che ha portato l’UDC a conquistare due seggi al consiglio comunale. L’on. Terrana afferma: “Anche a Favara l’UDC ha ottenuto un grande successo, superando il PD e il M5S. E’ il risultato di tanto lavoro e tanti sacrifici. Il gruppo UDC al consiglio comunale, insieme all'assessore designato Valerio Di Miceli, sapranno interpretare i valori moderati che l'UDC rappresenta. Abbiamo creato in Sicilia una rete solida e di valore lavorando quotidianamente sui territori”. “L’impegno, la qualità e la moderazione dei nostri candidati, hanno contribuito al successo” - trasmette il Coordinatore cittadino Avv. Valerio Di Miceli - “Ringraziamo tutti gli elettori ed i cittadini ci hanno premiato per i temi della famiglia, i principi democratici e moderati che sostiene il nostro partito”.

“Ma l’impegnò non è ancora finito, Vi chiedo un ultimo sforzo perché solo con Totó Montaperto sindaco di Favara e con la sua maggioranza in consiglio comunale potremo attuare sin da subito il programma che abbiamo contribuito a elaborare interpretando le richieste del territorio” conclude Valerio Di Miceli.