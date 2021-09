Da Canicattì a Favara per frequentare un corso per Oss: posteggia l'auto e la ritrova tutta rigata

Da Canicattì a Favara per frequentare un corso per Oss. Ma a Favara, in viale Aldo Moro dove aveva lasciato parcheggiata la sua Mercedes C200, subisce il danneggiamento della macchina. Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, forse armato di chiodo, gli ha rigato la carrozzeria in più punti. Nel “mirino” dei vandali è finito un disoccupato di 45 anni di Canicattì, un uomo che ha già presentato denuncia, a carico di ignoti, al commissariato di polizia della sua città.

Il danneggiamento sarebbe stato messo a segno nei giorni scorsi, durante le ore pomeridiane. Il quarantacinquenne aveva, appunto, lasciato posteggiata in viale Aldo Moro la sua Mercedes C200 ed era andato a frequentare il corso per Oss. Nell’esatto momento di riprendere la macchina, la scoperta: erano state rigate, e anche con violenza, le quattro portiere, i parafanghi e i due paraurti, ma anche il cofano anteriore e quello posteriore. Un danno pesante alla carrozzeria della Mercedes. Un danno che è però risultato coperto da relativa polizza assicurativa.

Acquisita la denuncia, da parte del proprietario della vettura, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome all’autore di quel danneggiamento. Non è escluso – ma non ci sono conferme istituzionali – che quale primo passo investigativo, gli agenti abbiano già verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nel punto di viale Aldo Moro dove era stata lasciata l’utilitaria. Favara non è dotata però, almeno a livello pubblico, di un sistema di videosorveglianza della città. Ci sono però gli impianti privati posti a presidio di tante, anzi tantissime, attività commerciali.