E' l'autore degli attentati a Milano e alla Valle dei templi, ecco chi è il vandalo di Punta Bianca

I carabinieri della stazione del Villaggio Mosè di Agrigento hanno identificato l'autore degli sfregi, realizzati a metà settembre, sulla scogliera di marna di Punta Bianca.

Si tratta di Domenico Quaranta, 44 anni, di Favara, già condannato per gli attentati terroristici del 2001 alla Valle dei Templi di Agrigento e alla metropolitana di Milano. Quaranta, con della vernice rossa, aveva imbrattato la scogliera firmando il proprio nome e altre scritte in geroglifico. I militari lo hanno denunciato per deturpamento di bellezze naturali.

L'area non è considerata riserva, ma è sottoposta, con decreto regionale del 2001, a vincoli di immodificabilità. L'uomo, imbianchino, era stato condannato a 16 anni di carcere in quanto riconosciuto colpevole di avere tentato di far brillare degli ordigni rudimentali, costruiti con le bombole, nella Valle dei Templi, nei pressi del carcere e del tribunale di Agrigento, nonché nella metropolitana di Milano.