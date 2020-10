"Sorpreso in casa con 800 grammi di droga e un cliente pronto a comprarla", convalidato arresto

Sorpreso in casa dalla polizia con oltre 800 grammi di marijuana e un "cliente" che ha rivelato di essere là per comprare della droga: Gianfranco Bello, 30 anni, di Favara, ammette i fatti, cercando in parte di ridimensionarli, e il giudice gli applica il solo obbligo di dimora a Favara con la prescrizione di restare in casa dalle 19 alle 7.

Questa la decisione del gip Francesco Provenzano al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Bello, che ha nominato come difensore l'avvocato Davide Casà, lunedì è stato arrestato dalla squadra mobile al termine di un'operazione mirata. Gli agenti sono andati nella sua abitazione e, all'interno, hanno trovato oltre 800 grammi di marijuana, nascosti all'interno di contenitori e barattoli.

Dentro l'abitazione c'erano anche un bilancino di precisione e delle buste che sarebbero stati utilizzati per pesare e confezionare la droga oltre a due trita erba. Quando i poliziotti hanno eseguito la perquisizione, inoltre, era presente anche un giovane che, interrogato poco dopo in Questura, ha dichiarato di trovarsi là per comprare sei grammi di marijuana al prezzo concordato di 50 euro. Durante l'interrogatorio il trentenne ha ammesso i fatti, dichiarandosi pentito ma precisando che la droga la deteneva per uso quasi esclusivamente personale e che l'aveva coltivata personalmente.

Il giudice ha valorizzato il suo atteggiamento collaborativo e gli ha applicato, come sollecitato anche dalla difesa, una misura cautelare meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari che, invece, erano stati chiesti dal pubblico ministero Gianluca Caputo. Si tratta della stessa misura alla quale era stato sottoposto dopo l’arresto, nell’attesa dell’udienza di convalida.