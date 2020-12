Alluvione su Favara: il fiume in piena spazza via le "montagne" di rifiuti

Un violento temporale si è abbattuto in mattinata anche sulla città di Favara provocando disagi soprattutto nel quartiere “Giateddra”, la zona del centro storico limitrofa alla piazza Cavour. Un fiume in piena, dalla via San Rocco ha trascinato con se anche i cumuli di rifiuti che, a causa del lungo sciopero degli operatori ecologici dei giorni scorsi, non erano ancora stati raccolti. I sacchetti, dalla piazza Giglia dove si era formata una maxi discarica, hanno “navigato” verso la via La Porta.

Maltempo, alberi sradicati e allarme crolli: tanti gli "Sos" raccolti dai vigili del fuoco

Le impressionanti immagini delle strade invase da acqua e immondizia sono state realizzate con gli smartphone dagli stessi abitanti del quartiere. Fenomeno alluvionale non nuovo in zona "Giateddra" dove confluiscono le acque meteoriche della zona a monte e che, in assenza di un adeguato sistema di raccolta e con le caditoie ostruite da fango e detriti, in caso di intense precipitazioni provocano allagamenti. Nel settembre del 2017, la furia delle acque si spinse fin dentro alla abitazioni, fortunatamente non si registrarono vittime.

