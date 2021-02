"Allaccio abusivo alla rete elettrica", arrestato un cinquantanovenne

Ancora un arresto per furto di energia elettrica a Favara. A scoprire l'ennesimo allaccio abusivo alla rete elettrica sono stati i carabinieri della tenenza cittadina che hanno fatto scattare le manette per C. S. di 59 anni. L'indagato posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno - agli arresti domiciliari, questo pomeriggio comparirà davanti al giudice monocratico per la direttissima. A rappresentarlo l'avvocato Salvatore Cusumano.

Nelle scorse settimane, sempre i carabinieri della tenenza di Favara avevano scovato un altro allaccio abusivo alla rete elettrica e avevano arrestato marito, un operaio di 52 anni, e moglie, una casalinga di 49 anni.