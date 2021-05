"In giro con cocaina e hashish e anche dopo il coprifuoco", due segnalati

In giro - anche dopo l'orario del coprifuoco - con un po' di roba in tasca. Non per spacciarla, ma per "uso personale". Sono due i giovani che sono stati segnalati, nella serata di ieri, dai carabinieri alla Prefettura di Agrigento. Segnalati, appunto, quali "consumatori abituali di stupefacenti".

Un controllo, seguito dal sequestro di un grammo di cocaina, è stato fatto a Favara. Il giovane, già alla vista dei carabinieri della tenenza cittadina, s'è mostrato nervoso, ansioso che quella verifica avesse rapidamente fine. Il che, inevitabilmente, ha insospettito i militari. Scattata la perquisizione, è arrivata la certezza: l'occhio lungo degli investigatori aveva visto giusto: quel trentaseienne aveva in tasca un grammo di cocaina.

Ad Agrigento, invece, e a mezzanotte: quindi ben oltre l'orario del coprifuoco, i carabinieri hanno intercettato un'autovettura e - come sempre avviene nei casi di chi viene notato in giro oltre le 22 - è subito scattata la verifica. Al ventottenne, i carabinieri hanno trovato invece un grammo di hashish. Era alla guida della sua auto, motivo per il quale - quale sanzione accessoria - gli è stata ritirata la patente di guida. Ma gli è stata anche fatta la sanzione da 400 euro per aver violato una delle prescrizioni anti-Covid: dopo le 22 ci si può spostare infatti soltanto per un valido e legittimo motivo.

Ancora una volta, l'essere sistematicamente presente sul territorio da parte dei carabinieri ha permesso d'attuare quella che, nel concreto, è prevenzione. Prevenzione dal consumo di sostanze stupefacenti che, verosimilmente, erano state poco prima comprate.