Pretende di prelevare la figlia da scuola senza autorizzazione e aggredisce maestra e carabinieri: arrestato 28enne

Vuole fare una sorpresa alla figlia e si presenta a scuola, durante l'orario di lezione, per prelevarla dall'aula. La maestra, però, si oppone perché non lo aveva mai visto e non era autorizzato.

L'uomo, a quel punto, reagisce strattonando l'insegnante, trascinandola per il corridoio e facendola scaraventare sul pavimento. Quando arrivano i carabinieri, chiamati dalla preside dell'istituto di via Roma, aggredisce pure loro.

Emilio Nobile, 28 anni, di Favara, dopo una notte in cella di sicurezza, è comparso davanti al giudice Agata Anna Genna per l'udienza di convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo.

Nei suoi confronti, come chiesto dal difensore, dell'indagato, l'avvocato Salvatore Cusumano, non è stata applicata alcuna misura cautelare anche se il provvedimento dei carabinieri è stato convalidato. L'episodio è avvenuto martedì mattina.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna aveva chiesto l'obbligo di firma. Nobile, coinvolto con l'accusa di detenzione e spaccio di droga nell'operazione Mosaico, che ha sgominato una faida sull'asse Favara-Belgio con almeno dieci omicidi e cinque agguati falliti, è imputato di resistenza ai carabinieri e violenza a incaricato di pubblico servizio ovvero all'insegnante che sarebbe stata aggredita "per costringerla - è l'atto di accusa della procura - a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio".

Nobile avrebbe agito "in stato di alterazione psico-fisica". Ai carabinieri, che poi sono riusciti ad ammanettarlo, avrebbe detto: "Prima di parlare informatevi di chi sono, voi non siete nessuno.. siete arrivati ieri... a me le manette non fanno paura".