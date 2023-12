"Adesca minore su messenger e gli propone sesso a pagamento", nuova perizia sui cellulari

Nuovi esami sui cellulari dei due imputati, uno dei quali è stato condannato in primo grado con l'accusa di avere adescato un diciassettenne su messenger e avergli proposto di fare sesso orale a pagamento e l'altro per avere conservato sul cellulare delle immagini di sesso ritraenti minori.

Si tratta del favarese Calogero Stagno, 46 anni e di Giovanni D'Amico, 47 anni. Il solo Stagno è stato riconosciuto colpevole di aver proposto al minore di prostituirsi e gli sono stati inflitti 7 anni: D'Amico, per questa accusa, è stato assolto "per non avere commesso il fatto" e condannato a 2 anni per il possesso di materiale pedopornografico. Gli accertamenti sono stati disposti dalla Corte di appello di Catania.

L'indagine è scaturita dalla denuncia della nonna del ragazzo che scoprì i messaggi dopo avere visto il telefono e denunciò tutto alla polizia postale. I difensori dei due imputati - gli avvocati Salvatore Cusumano, Vincenzo Spinali e Massimo Cucuzza - avevano sollevato diversi dubbi sulla ricostruzione dei fatti sostenendo, fra le altre cose, che il possesso del materiale pedopornografico fosse il frutto di un download involontario sui pc: in sostanza, probabilmente navigando su siti internet a luci rosse, del tutto legali se ritraggono maggiorenni, sarebbe stato scaricato del materiale pedopornografico in maniera automatica.

Una tesi che è stata riproposta in appello dove i giudici hanno accolto la richiesta di disporre nuovi accertamenti in questa direzione. Si torna in aula il 13 marzo per sentire il perito che esaminerà i cellulari. Le vicende dei due imputati, sebbene processati insieme, sarebbero slegate.

Il favarese, in particolare, secondo quanto è stato accertato nel processo, avrebbe contattato il 17enne su messenger inducendolo a scattarsi delle fotografie che ritraevano il suo organo genitale e inviargliele. In altri messaggi, inoltre, gli avrebbe proposto degli incontri all'aeroporto di Catania per avere dei rapporti sessuali orali a pagamento senza, però, che la circostanza si concretizzò.

Nei supporti informatici sequestrati dalla polizia postale, inoltre, sono state trovate altre quattro foto ritraenti due minori in pose sessualmente esplicite. Accuse analoghe per l'altro imputato a cui sono stati trovati ben 24 videoclip, relative ad un unico filmato, che ritraeva due minori in una scena di sesso: D'Amico, è stato condannato a 2 anni solo per questa imputazione, mentre è stato scagionato dall'accusa di avergli proposto di fare sesso orale a pagamento in un cinema di Catania.