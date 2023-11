"Ha comprato armi illegali on line dalla Spagna": assolto per tenuità del fatto

Assoluzione per tenuità del fatto: il giudice monocratico Michele Dubini, con questa formula, ha prosciolto il favarese Daniele Pompeo, 28 anni, finito a processo con l'accusa di avere acquistato illegalmente delle armi su un sito internet spagnolo.

L'uomo, in particolare, avrebbe ordinato una carabina ad aria compressa di 23 joules nel dicembre 2021. Il giovane, dopo che gli era stato notificato il decreto penale di condanna, ha chiesto, attraverso il proprio legale Sergio Baldacchino, di essere processato.

La difesa ha sostenuto che il call-center dell'armeria on line lo aveva indotto in errrore rassicurandolo che l'acquisto in Italia non sarebbe stato illegale. Nella vicenda furono coinvolti altri agrigentini.