L'inchiesta sul 26enne accusato di abusi sui nipoti 13enni si allarga: chiesto incidente probatorio

Nuove contestazioni a carico del 26enne di Favara arrestato con l'accusa di avere violentato i due nipoti di tredici anni. In una delle due circostanze, inoltre, avrebbe fatto assistere il proprio figlio di due anni.

Il pubblico ministero Annalisa Failla, sulla base di accertamenti investigativi successivi all'arresto, ha formalizzato ben sei accuse a carico dell'uomo tutte relative alle ultime settimane.

La vicenda è venuta alla luce per caso: il favarese, infatti, era intercettato nell'ambito di un'altra indagine e le conversazioni sono state sentite dai carabinieri che avevano posizionato una microspia ambientale nell'auto dove sarebbe avvenuto uno degli episodi di violenza ai danni dei ragazzini.

I dettagli delle presunte violenze sono raccapriccianti: uno dei due ragazzini, in una circostanza, avrebbe subito una penetrazione completa. Per convincerlo ad assecondare le sue richieste, inoltre, lo avrebbe minacciato di rivelare al padre che fumava.

Il gip Giuseppe Miceli, sabato scorso, a distanza di poche ore dalla richiesta del pubblico ministero Annalisa Failla, ha disposto la custodia in carcere. L'uomo, difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso la procura ha chiesto al gip l'incidente probatorio, ovvero di acquisire la deposizione dei due ragazzini, che saranno pienamente utilizzabili nel processo.

Le modalità di audizione saranno quelle previste per i minorenni ovvero in forma protetta, in un "ambiente sereno" e con l'assistenza dello psicologo, Il tutto senza che possano mai vedere le altre parti e il giudice che filtra le domande.

