Questura, Fatima Celona nuovo dirigente superiore della polizia di Stato

Dopo il collocamento in quiescenza, il capo della polizia – direttore Generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli ha conferito al Fatima Celona, già dirigente della divisione Pasi della Questura, la promozione alla qualifica di dirigente superiore della polizia di Stato. Il funzionario ha iniziato la sua lunga carriera nella polizia di Stato con la nomina a vice commissario.

Ecco chi è Fatima Cilona

Dopo la frequenza del corso di formazione è stata assegnata alla Questura di Palermo quale funzionario della sala operativa, alla Sezione Volanti, per poi proseguire alla Questura di Caltanissetta, dove ha ricoperto svariati e prestigiosi incarichi ed infine alla questura di Agrigento dove ha ricoperto gli incarichi di dirigente Digos, Capo di Gabinetto, dirigente del commissariato di Licata, in un periodo storico che ha visto il territorio licatese teatro di impegnative sfide sul campo dell’ordine e sicurezza pubblica. Promossa Primo Dirigente ha diretto la divisione Pasi della questura di Agrigento fino alla data del collocamento in quiescenza.