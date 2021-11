Da Pfizer la pillola Paxlovid per curare il Covid a casa: "Riduce ricoveri e decessi dell'89%"

Paxlovid è la nuova pillola anti covid prodotta da Pfizer

Dati preliminari mostrano risultati migliori della pillola di Merck

Riduce dell'89% il rischio di ricovero o di morte

Trattamento in combinazione con farmaco anti Hiv

Tre pillole somministrate due volte al giorno

La casa farmaceutica statunitense Pfizer ha presentato i dati preliminari del proprio studio su un farmaco anti Covid in pillole attualmente in fase di sperimetazione che ha mostrato la capacità di ridurre "dell'89 per cento i rischi di ricovero e decesso in persone ad alto rischio.". L'annuncio di Pfizer segue l'invito di un panel indipendente di esperti che stanno monitorando la sperimentazione del farmaco e che ha consigliato di accorciare i tempi della sperimentazione.

I risultati degli studi presentati dalla casa farmaceutica Usa sembrano superiori a quelli osservati con la pillola molnupiravir di Merck che ha dimostrato il mese scorso di dimezzare la probabilità di morte o ricovero. I dati completi degli studi non sono ancora disponibili per nessuno dei due prodotti ma Pfizer in una nota ha annunciato che i risultati della sperimentazione verranno sottoposti all'attenzione dei regolatori Usa "il prima possibile".

Il ceo di Pfizer Albert Bourla ha spiegato di voler richiedere alla Fda l'autorizzazione per l'uso di emergenza prima della festività del Thanksgiving, il prossimo 25 novembre, la stessa scadenza attesa dai regolatori Usa per un pronunciamento da parte di una commissione esterna di esperti sulla pillola antivirale della farmaceutica Merck.

Pfizer ha precisato che il suo farmaco deve essere somministrato in combinazione con un antivirale già usato per il trattamento dell'hiv, il ritonavir. Il trattamento combinato consiste in tre pillole somministrate due volte al giorno. Il trattamento anti Covid Pfizer avrebbe la capacità di ridurre dell'89 per cento i rischi di ricovero e decesso in persone ad alto rischio.

Lo studio Pfizer su 1.219 pazienti ha esaminato i ricoveri o i decessi tra le persone con diagnosi di Covid da lieve a moderata con almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie gravi, come come obesità o età avanzata e ha rilevato che lo 0,8% di coloro che avevano ricevuto il farmaco entro tre giorni dai primi sintomi è stato ricoverato in ospedale e nessuno è morto entro 28 giorni dopo il trattamento.

Come funziona la pillola anti Covid di Pfizer

"Un vero game-changer nella lotta a Covid-19" spiega Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer, descrive così la pillola antivirale sperimentale per i pazienti che devono essere trattati entro 3 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Una nuova possibile svolta per le cure a casa che ha mostrato anche "una potente attività in vitro contro le varianti di preoccupazione di Sars-CoV-2, così come contro altri coronavirus noti", sottolinea l'azienda Usa.

Se concluderà con successo i test clinici, spiega Pfizer, il farmaco "potrebbe essere prescritto in modo ampio come trattamento domiciliare per aiutare a ridurre la gravità della malattia, i ricoveri e i decessi. Ma anche per ridurre la probabilità di infezione dopo l'esposizione".

Il trattamento antivirale orale contro Covid-19 sviluppato dal colosso farmaceutico Pfizer, PAXLOVID contrasta un enzima di cui il coronavirus ha bisogno per replicarsi, rallentando l'attività di SARS-CoV-2-3CL proteasi. La co-somministrazione con una bassa dose di ritonavir, un farmaco antiretrovirale, aiuta a rallentare il metabolismo del principio attivo del PAXLOVID, facendo in modo che resti attivo nell'organismo per periodi di tempo più lunghi.

(fonte: Today)