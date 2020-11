Alla Farm cultural Park la prima scuola di politica dedicata alle giovani donne

"Creatività e Fantasia". E’ stato il tema del primo appuntamento dell’edizione “Prime minister Favara”. Docente per un giorno è stato Alessandro Cacciato. La lezione, secondo quanto fatto sapere dagli addetti ai lavori, "ha previsto anche un momento di ispirazione, durante il quale le ragazze hanno conosciuto il vasto panorama innovativo della nuova era digitale, che continua a crescere e a sperimentare. Questo momento di confronto ha incuriosito non poco le nostre ragazze, sempre pronte ad innovare e realizzare grandi progetti".

“Creatività e Fantasia", dunque, partendo da un’analisi delle sue due passioni, la politica e l’innovazione, Alessando Cacciato ha trasformato il business model Canvas, strumento tipico dell’innovazione, in political Participation Canvas. "Questo modello - fanno sapere da Prime Minister - ha guidato le ragazze in un processo creativo, ma ordinato, volto alla realizzazione di uno spazio dedicato alla creatività e fantasia in città". L'evento ha richiamato all'attezione decine di ragazze per una mattinata all'insegna dell'innovazione e della politica buona.