Finto verbale di collaudo di un depuratore costato 13 milioni di euro? Assolta intera commissione

Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha prosciolto tre imputati dall'accusa di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

Si tratta dei componenti della commissione di collaudo dell'impianto di depurazione della zona industriale di Dittaino, opera che dopo 30 anni e 13 milioni di investimento non ha ancora visto la luce.

Si tratta di Salvatore Chiarelli, ingegnere di Aragona, presidente della commissione; Giuseppe Maria D'Anna, segretario e Giuseppe Galioto, componente dell'organismo.

Il pubblico ministero Paola Vetro, all'udienza precedente, aveva chiesto la condanna degli imputati a 3 anni di reclusione ciascuno. Secondo quanto sostenuto dal magistrato della procura (la pena sarebbe stata di 4 anni e mezzo senza la riduzione prevista dal rito abbreviato) avrebbero attestato falsamente l'esistenza dei presupposti per procedere al collaudo per favorire l'impresa evitandole contestazioni e pagamenti di maggiori oneri.

L'opera, invece, non avrebbe dovuto essere collaudata perché mancavano, sostiene l'accusa, una serie di pareri necessari. Dopo la requisitoria c'erano state le arringhe dei difensori (gli avvocati Daniela Posante, Salvatore Pennica e Serena Viola) che hanno sostenuto la correttezza delle procedure e, in ogni caso, l'assenza di dolo da parte degli imputati.