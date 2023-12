Amministratore giudiziario a processo per falso in bilancio, l'atto di accusa dell'ex presidente: "Per colpa sua non ho più nulla"

"Quell'attività, quei distributori di carburante erano la mia vita. Avevamo costruito tutto partendo da zero con mio padre e adesso non ho più nulla a causa di quello che è successo".

L'imprenditore Michele Nuara, ex presidente, a partire dal 2017 e fino alla liquidazione, della società che gestiva distributori di carburante e un centro di revisioni in città, accusa in aula il commercialista Giuseppe Lentini che, in seguito alle sue denunce, è finito a processo con l'accusa di avere falsificato i bilanci della società.

"Per 14 anni, dal 2003 al 2017 - ha detto Nuara rispondendo al pubblico ministero Gaspare Bentivegna -, il dottore Lentini è stato prima ammistratore giudiziario, per via di un contrasto fra soci legato a una cessione di quote, che presidente del consiglio di amministrazione. Aveva uno stipendio di 45mila euro all'anno e provvedeva pure alla redazione dei bilanci. Ha falsificato strumenti contabili inserendo cespiti e crediti inesistenti - è l'atto di accusa dell'imprenditore - per somme elevatissime. Nel 2017, quando sono subentrato io a capo della società, ho trovato una situazione che non poteva più essere gestita".

Il processo è alle battute iniziali davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato.

Lo stesso Lentini, che ha nominato come difensori gli avvocati Silvio Miceli e Roberto Mangano, dopo avere interrotto il proprio rapporto con la società, ha instaurato un contenzioso reclamando dei pagamenti. "A causa dei falsi in bilancio commessi - ha aggiunto Nuara che si è costituito parte civile nel processo - la società è implosa ed è stata messa in liquidazione, io non ho più nulla. Le banche mi inseguono perché ho dovuto stipulare una fideiussione".