"Suo figlio ha avuto un incidente, serve aiutarlo": falso avvocato riesce a farsi consegnare 7mila euro

Nessuno stop. Un'altra pensionata, questa volta residente nella zona del campo sportivo ad Agrigento, è stata truffata. A chiamarla al telefono, parlandole di un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, è stato un uomo che si è spacciato per avvocato. Perché se non è un carabiniere fasullo a telefonare, questo è certo è un altrettanto falso legale. E il copione, recitato ad arte, è sempre appunto il medesimo.

All'anziana 84enne di Agrigento è stato riferito che il figlio aveva appena avuto un incidente e che era necessario, anzi indispensabile, aiutarlo. Pare che l'interlocutore chiedesse 10mila euro. È certo che la pensionata ha consegnato tutti i soldi che aveva in casa: circa 7mila euro in contanti. Denaro che la poveretta custodiva gelosamente. E a prendere quei soldi è stato appunto il falso avvocato.

L'anziana, poco dopo aver lasciato cadere tutti quei soldi nelle mani del truffatore, ha scoperto la verità: nessun incidente stradale, il figlio stava benissimo. E a questo punto, preso atto d'essere finita in un tranello, non ha potuto far altro che recarsi all'ufficio Denunce della questura e raccontare tutto ai poliziotti. È stata avviata un'indagine. Una delle tante insomma, visto che "maresciallo dei carabinieri" (o anche semplicemente "carabiniere") e avvocato continuano, un po' in tutta la provincia, a truffare gli anziani.

