"Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico", deve scontare 9 mesi: arrestato

Deve scontare 9 mesi di detenzione domiciliare perché ritenuto responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico. E' in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo che i carabinieri della stazione di Siculiana hanno arrestato D. S., disoccupato di 43 anni di Siculiana. I reati per i quali il siculianese, già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata, sono stati commessi a Siculiana nel febbraio del 2019.

Dopo le formalità, i carabinieri hanno portato nella sua abitazionee il disoccupato dove dovrà, appunto, rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.