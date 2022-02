La fabbrica dei falsi invalidi, il gup: "Accuse generiche da precisare meglio"

Falsi certificati medici per ottenere un trasferimento nella propria provincia di residenza e vari benefici di legge e previdenze: l’inchiesta bis, ribattezzata “La carica delle 104”, dopo una serie di intoppi approda in aula per l'udienza preliminare. Il giudice Giuseppe Miceli, al quale è stato assegnato il procedimento in seguito al trasferimento del magistrato Luisa Turco, ha subito ordinato alla Procura di precisare meglio le condotte descritte nei capi di imputazione.

Il pubblico ministero del tribunale di Agrigento, Paola Vetro, ha chiesto 47 rinvii a giudizio nell'ambito del secondo filone di inchiesta sulla cosiddetta "fabbrica dei falsi invalidi" che, nel settembre del 2014, ha fatto scattare una ventina di arresti e, in seguito, decine di condanne e patteggiamenti.

Sotto accusa quattordici medici, accusati di avere rilasciato false certificazioni per patologie inesistenti o accentuate rispetto alla reale entità, e una trentina pazienti che, grazie a certificati falsi, avrebbero beneficiato di previdenze di vario tipo. Nella lista anche alcuni insegnanti che, con questo stratagemma, avrebbero ottenuto l'assegnazione di una sede vicino casa.

Il “capolista” è ancora il favarese Antonio Alaimo, 58 anni, bidello ed ex consigliere comunale della sua città, ritenuto il personaggio principale delle rete di faccendieri che sarebbe stata messa in piedi. Alcuni imputati sono comuni con la prima inchiesta che è già approdata in aula per il processo.

Alcune posizioni sono state separate dalle altre per problemi legati alle notifiche ma si tratta di uno stralcio tecnico che porterà ad una riunificazione. I due tronconi processuali, intanto, sono stati aggiornati all'11 aprile.