"Corsi di studio ed esami fantasma in una scuola paritaria": chiesti 30 rinvii a giudizio di docenti e allievi

Esami e corsi di studio mai sostenuti: dopo sei anni di indagini della polizia, durante le quali sono stati intercettati i telefoni delle persone sospettate e sono state piazzate delle microcamere in incognito che hanno ripreso quanto avveniva nei locali della scuola, la procura chiede 30 rinvii a giudizio.

Il procuratore Giovanni Di Leo e il pubblico ministero Gloria Andreoli, in particolare, vogliono mandare a processo il preside dell'istituto paritario Athena, Angelo Sciandra, personaggio principale dell'inchiesta, e altri 29 fra docenti e alunni che avrebbero concorso nella falsificazione dei registri delle presenze e dei verbali degli esami che, sostiene l'accusa, non si sarebbero mai svolti. Fra gli imputati anche l'attuale presidente del consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, nella qualità di insegnante.

Ecco l'elenco degli imputati: Angelo Sciandra, 79 anni; Gerlando Cacciatore, 64 anni; Danila Di Carlo, 47 anni; Giovanna Sciandra, 43 anni; Anna Costa, 45 anni; Erica Tortorici, 46 anni; Lucia La Piana, 32 anni; Ugo Adamo, 56 anni; Daniela Alaimo, 38 anni; Rosetta Albanese, 33 anni; Valeria Borsellino, 44 anni; Giuseppe Burgio, 24 anni; Dino Castronovo, 53 anni; Samuele Castronovo, 46 anni; Lucia Chiazzese, 47 anni; Giovanni Civiltà, 48 anni; Katja Costanza, 48 anni; Giada D'Angelo, 46 anni; Giovanni Di Liberto, 54 anni; Carmela Fragapane, 47 anni; Giuseppe Gentile, 40 anni; Vincenzo Martino Gozzi, 61 anni; Giuseppe Greco, 35 anni; Roberta Librici, 34 anni; Maria Marotta, 28 anni; Alessandro Puglia, 45 anni; Anna Sanfilippo, 36 anni; Rossana Taibi, 40 anni; Ignazio Valenti, 38 anni e Salvatore Fregapane, 33 anni.

Angelo Sciandra, Costa, Tortorici, Cacciatore, Fregapane, Di Carlo, Giovanna Sciandra, La Piana e Chiazzese, componenti della commissione esaminatrice per l'ammissione al quinto anno dell'istituto, insieme ad alcuni studenti (Burgio, Di Liberto, Marotta, Gentile, Adamo, Gozzi, Albanese, Dino e Samuele Castronovo), avrebbero falsificato, nell'agosto del 2017, il verbale di svolgimento in quella data dell'esame di ammissione, che secondo i pm non si sarebbe mai svolto, e - in alcuni casi - sarebbero stati attestati falsamente i requisiti di ammissione.

Taibi, Di Carlo, Giovanna Sciandra, Costa, D'Angelo, Borsellino, Fragapane, Greco, Costanza, Valenti, Librici, Puglia, Civiltà, Sanfilippo, La Piana e Alaimo, "su indicazione di Angelo Sciandra, preside dell'istituto", è l'atto di accusa dei pm, avrebbero attestato falsamente la presenza di docenti e alunni nei registri di classe. Le accuse sono relative, anche in questo caso, al 2017.

L'udienza preliminare, davanti al giudice Giuseppe Miceli, è in programma il 12 febbraio. I difensori (fra gli altri gli avvocati Davide Casà, Daniela Posante, Antonino Gaziano, Arnaldo Faro, Pietro Maragliano e Francesco Iacono) potranno chiedere un rito alternativo come l'abbreviato o il patteggiamento.