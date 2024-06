"Falsi attestati di formazione rilasciati alle ditte edili": tre denunciati

Un giro di falsi attestati di formazione rilasciati alle ditte edili. È quanto hanno scoperto i carabinieri e l'Ispettorato del lavoro di Agrigento e Palermo. Un settantasettenne, responsabile di un'associazione per formatori e operatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, e un cinquantacinquenne di Agrigento, consulente aziendale, sono stati denunciati alla procura, Vengono ritenuti responsabili, in concorso, di falsità materiale commessa da privato. Di fatto avrebbero svolto corsi di formazione a “Rischio alto” senza alcuna autorizzazione specifica. Nello stesso procedimento un imprenditore quarantenne, anche lui agrigentino, è stato denunciato per mancanza di requisiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione datore di lavoro.

Si tratta di una nuova inchiesta, dopo quella che, appena poche settimane addietro, aveva portato alla luce i falsi attestati di formazione relativi a corsi in materia di salute e sicurezza mai effettuati. E in quel caso furono un imprenditore e il presidente di una società i denunciati per tentata truffa e falso.

Queste ultime indagini sono scattate dopo un’ispezione effettuata all’interno di un cantiere edile in uno dei comuni della provincia. I militari si sono insospettiti esaminando la documentazione di questo cantiere edile. Sono stati avviati i riscontri presso l'ente formatore, ed è stato appunto accertato - stando alle accuse formalizzate - che quei documenti non erano affatto validi. Da ulteriori approfondimenti è emerso che mancavano le obbligatorie autorizzazioni prima della frequenza.

