"False fatture per ottenere i permessi di soggiorno": 4 rinvii a giudizio

Quattro rinvii a giudizio per le accuse di avere falsificato alcune fatture per risultare titolari di un rapporto di lavoro autonomo e avere diritto a un "permesso di soggiorno di lungo periodo". Un altro segmento investigativo dell'inchiesta "Illegal Stay", che avrebbe disarticolato una presunta organizzazione che consentiva agli stranieri di ottenere permessi di soggiorno illegali attraverso false documentazioni, approda in aula per il processo.

A disporre l'approfondimento dei fatti in un dibattimento, per due senegalesi e due marocchini, è stato il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno.

I difensori - gli avvocati Riccardo Gueli, Roberto Majorini, Giacomo La Russa, Roberta Agozzino, Gisella Spataro e Salvatore Butera - non hanno scelto alcun rito alternativo e la decisione del gup, quindi, è stata quella di mandarli a processo: la prima udienza è stata fissata per il 25 marzo davanti al giudice monocratico Agata Anna Genna.

L'inchiesta, sviluppata in diversi filoni di indagine, ha portato al coinvolgimento, fra gli altri, dei responsabili della comunità senegalese in città e dei titolari di un patronato che avrebbe portato avanti questo sistema illegale.