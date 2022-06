"Attestano falsamente l'idoneità alle mansioni per 2 operai": denunciati medico e amministratore di ditta edile

Avrebbero attestato falsamente, nella comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione, di aver effettuato le visite mediche a due lavoratori. E avrebbero attestato che quelle visite mediche risalivano a data antecedente rispetto all’accesso ispettivo dei carabinieri del Nil. E’ per l’ipotesi di reato di falsità ideologica che i militari dell’Arma hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un medico del lavoro e l’amministratore unico della ditta edile.

I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro, da mesi e mesi ormai, effettuano controlli nei cantieri edili. Sia per provare a contenere la diffusione del Covid-19, sia per garantire che i lavoratori operino in un ambiente sicuro. Ed è proprio in questo contesto che è stata effettuata una ispezione, una delle tante insomma, in un cantiere edile di Licata. Come da routine, i militari dell’Arma del Nil hanno verificato ogni cosa: dalla regolarità dei ponteggi utilizzati, alla presenza dei servizi igienici per i lavoratori. A livello documentale, gli specialisti dell’Arma dei carabinieri si sono però resi conto che c’era qualcosa – stando, naturalmente, sempre all’accusa – che non tornava. L’approfondimento ha permesso di ritenere responsabili, in concorso, medico e amministratore unico della ditta edile dell’ipotesi di reato di falsità ideologica. Secondo gli accertamenti dei militari del nucleo Ispettorato del lavoro, medico e amministratore dell’azienda edile avrebbero attestato falsamente, nella comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione dei due lavoratori, di aver effettuato visite mediche in data, appunto, antecedente all’accesso ispettivo dei carabinieri, con l’obiettivo di indurre in errore gli stessi militari.