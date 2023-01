Servizio idrico, Girgenti acque condannata a pagare 2,5 milioni di euro a Tre Sorgenti

Al termine di una lunghissima battaglia legale, la Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che la Girgenti acque - oggi fallita - dovrà versare oltre 2 milioni e mezzo di euro il Consorzio acquedottistico Tre Sorgenti.

A riportarlo è il quotidiano La Sicilia. Il consorzio, formato dai Comuni di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Grotte, Racalmuto e Ravanusa, come noto ancora oggi prosegue una gestione del servizio idrico autonoma (anche se le reti saranno, man mano, consegnate ad Aica). Lo stesso aveva avviato un complesso contraddittorio con l'ex gestore per forniture idriche del 2009.

I giudici solo adesso hanno condannato l'ex Girgenti acque a risarcire il Tre Sorgenti per oltre due milioni e mezzo di euro, ma anche a rifondere il Consorzio delle spese di giudizio sostenute che ammontano a 27.000 euro per il procedimento di primo grado e 23.000 euro per quello di secondo grado. Sempre la gestione fallimentare di Girgenti acque dovrà dovrà pagare alcune decine di migliaia di euro di spese legali ad Ati.