Fallimento Girgenti Acque, Cimino e Perconti: "Ok ai soldi per Aica ma non si tocchino quelli per gli enti locali"

«È giusto che la Regione stia a fianco dei sindaci riesca a risolvere una situazione altrimenti gravissima che potrebbe portare al termine dell’erogazione il 2 agosto, ma i soldi non devono arrivare dai fondi destinati agli Enti locali, già in crisi».

Sono le parole dei deputati del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino e Filippo Perconti dopo l’incontro con i sindaci della provincia di Agrigento con il presidente Musumeci della decisione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di deliberare 20 milioni di euro alla nuova società consortile per evitare la crisi idrica in provincia di Agrigento dopo il fallimento della Girgenti Acque e lo scandalo che l’ha coinvolta.

