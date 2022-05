"Non fornirono gli atti alla gestione della Girgenti Acque", indagati due commissari prefettizi

Non avrebbero permesso le attività di controllo da parte del collegio sindacale della Girgenti Acque, rifiutandosi di fornire atti e documenti utili alla redazione degli strumenti finanziari e a svolgere le attività di gestione: indagati gli ex commissari prefettizi Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira, e i dirigenti di Girgenti Acque Giandomenico Ponzo e Angelo Cutaia.

Tutto è contenuto in un provvedimento del Gip del Tribunale di Agrigento che ha notificato agli interessati la proroga delle indagini per altri sei mesi a partire dal 2 febbraio, termine in cui la prima porzione di tempo a disposizione per le verifiche da parte della Procura risultava già scaduta.

I presunti reati per cui i quattro risultano sottoposti ad indagine sono mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e impedito controllo. Presunta parte lesa di questa vicenda il collegio sindacale della Girgenti Acque, presieduto da Carlo Sorci, che appunto negli anni passati avrebbe più volte tentato di ottenere dalla gestione commissariale atti necessari per la prosecuzione della gestione, poi conclusasi con un forse inevitabile fallimento.

Un "braccio di ferro" che era stato già raccontato dalla stampa ma che soprattutto aveva fatto registrare dei passaggi formali nelle sedi competenti: i soci della Girgenti acque che guidarono la società dopo il terremoto della interdittiva antimafia con il presidente Giancarlo Rosato, avevano infatti presentato ricorso al Tribunale delle Imprese, ottenendo ragione dal giudice: questi aveva impegnato la gestione commissariale a fornire al nuovo cda gli atti necessari a valutare le condizioni economiche della società. Qualcosa, pare, sarebbero stato trasmesso, ma in realtà i commissari si difesero sostenendo che non vi fosse un effettivo obbligo nei confronti della Girgenti Acque.