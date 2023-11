Expo 2030, il dossier che ha portato alla vittoria di Riad è dell'agrigentino Giorgio Re

Roma ha perso: con appena 17 voti ottenuti è fuori dall'Expo 2030. L'esposizione universale (si svolge ogni 5 anni, dura 6 mesi e sviluppa appunto un tema universale ndr.), si farà a Riad che ha ottenuto 119 preferenze dei 165 delegati votanti. Una débacle totale e inattesa per l'Italia. Un successo, andato oltre le previsioni, per gli arabi. E c'è anche un po' di Agrigento nel tripudio di Riad perché la redazione del dossier porta la firma di un suo "figlio": di Giorgio Re, bocconiano trentaseienne.

Con la società "We Plan" di cui Re è fondatore, assieme all’astigiano Roberto Daneo, ha portato alla vittoria la capitale dell’Arabia Saudita. E per Giorgio Re è soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, di tanti traguardi raggiunti: Expo Milano 2015, Expo Dubai 2020, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e la Ryder cup Roma 2023.

Re, studente del liceo Scientifico "Leonardo" e poi di Economia all'università Bocconi di Milano, è sposato con Claudia Alongi, consigliere comunale ad Agrigento. Figlio del funzionario di banca Sandro Re e della farmacista Marilù Fabiano è - indubbiamente - un vanto per Agrigento.